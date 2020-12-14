شكرا لقرائتكم خبر عن العمدة لـ الخليج 365: وضع أُحُد كارثي والان مع التفاصيل
وأضاف: «لم يسبق أن خسر الفريق بهذه النتائج الكبيرة، حيث خسر 3 مباريات من الحزم والفيحاء بـ5 أهداف وخسر من الخليج بـ3 أهداف». وقال: «زرت النادي مع قبل انطلاق الدوري مع أشقائي علي، ومحمد، واجتمعنا مع الرئيس التنفيذي سعود الحربي، ومحمد العلوي، وأكدوا أنهم تعاقدوا مع المدرب جميل بلقاسم، وكنت مقتنعاً بالمدرب بحكم الخبرة التي لديه في دوري الدرجة الأولى، وأما اللاعبون المحليون الذين تم التعاقد معهم فهم غير مقنعين، وكان الأفضل استقطاب 4 أجانب بمستوى عالٍ، بدلاً من كبار السن الذين أصبحوا عالة على الفريق»، لافتاً إلى أن الفريق يعاني من خلل وليس لديه هوية واضحة، وإذا تم ترك الفريق بهذا الشكل سيكون مصيره مثل جاره نادي الأنصار في دوري الدرجة الثانية وستكون المرحلة الأسوأ في تاريخ النادي، مستغرباً خلو قائمة الفريق من أبناء النادي بعد التفريط في 13 لاعباً الموسم السابق وتفريغ الفريق من النجوم، محذراً إدارة النادي من استمرار الفريق بهذا الوضع الذي سيكون مصيره كارثياً وفي الدرجة الثانية، مطالباً بمعالجة الوضع في فترة الانتقالات الشتوية. وحول ما يدور في الشارع الرياضي عن مدى استمرار إدارة الحربي، قال: «لا أستطيع أن أجزم باستمرار الإدارة الحالية، لأن من يحدد استمرارهم الجمعية العمومية ومحبو النادي، وتربطني بالأخ سعود الحربي علاقة جيدة، ولكن النادي وتاريخه فوق كل اعتبار وليس من المعقول أن يتم التلاعب بتاريخ النادي بهذا الشكل»، كاشفاً أن هناك خللاً كبيراً داخل النادي، والدليل خسارة فريق السلة من نادي الصفا الصاعد للدوري الممتاز.
وطالب العمدة بالاعتماد على يوسف عنبر وحمزة صالح ومحمد خوجة وحسن عبدالعزيز وعبدالعزيز رحيم، للإشراف على كرة قدم النادي، بدلاً من عبده بسيسي.
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