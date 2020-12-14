شكرا لقرائتكم كهربا: فترة السعودية الأفضل فى حياتى ورجعت علشان أحقق بطولات مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى، أن فترة احترافه فى اتحاد جدة السعودى هى الأفضل فى مشواره الكروى وأسعد أيام حياته.

وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم أشعر بأى غربة فى السعودية، وكانت أفضل أيام حياتى فى الدورى السعودى ولكنى فضلت العودة للزمالك للحصول على البطولات، ومش كل حاجة الفلوس".

وأضاف كهربا: تحيتى للخطيب أقل حاجة ممكن أعملهاله لأنه له فضل كبير عليا وكمان أسطورة كبيرة جدا وقليل الكلام، ولكنه كان خايف لما رحت عليه وقالى اهدى ومبروك، ولم أقصد أى شيء تجاه المستشار أحمد جلال مندورب الزمالك على المنصة".

وتابع كهربا: فايلر هو من طلب ضمى للأهلى، وطلبت منه المشاركة والحصول على الفرصة كاملة، فقالى هديك الفرصة ولم يلعبنى إلا بعد فترة كورونا، وبعد كدة مشى، وعلاقتى مع موسيمانى جيدة جدا، ودائما ما يقول لى ابنى، ولقطة النهائى مكنتش أعرف انها هتنتشر كدة وكل ما فى الأمر أنى كنت نازل فقلت له نزل رامى ربيعة يدافع أحسن منى علشان الزمالك هينزل عمر السعيد".

وقال كهربا: لم أعترض على مشاركتى من عدمها مع أى مدير فنى، وكنت حاسس أن معمولى عمل فى الزمالك ومكنتش طبيعى،ولقطة مباراة سموحة لما خرجت كنت عادى ولكن أول ما روحت للدكة الدنيا اتغيرت وطلعت على الكراسى وانفعلت مش عارف ليه وبعد شويه الدنيا هديت".