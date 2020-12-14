شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: فرجاني ساسي جدد للزمالك في جلسة مع أيمن يونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية مضيفا:" مباراة المقاولون العرب كانت صعبة لأنها جاءت بعد الإخفاق الأفريقي وبعد الإخفاق في كأس مصر والخصم كان صعب ولكن الثلاث نقاط مهمة للغاية".

وتطرق أشرف قاسم في حديثه إلى ملف تجديد فرجاني ساسي: "الكابتن أيمن يونس عقد جلسة مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله واتفقوا إلى صيغة للتجديد وفرجاني ساسي جدد مع الزمالك في جلسة أيمن يونس شفويًا والتجديد الرسمي بعد انهاء بعد البنود البسيطة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".

كشف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي متابعا:" مصطفى محمد لاعب جيد ومتمسكون بخدماته ولا نرغب في رحيله ولكن نحن بين نارين ومصطفى محمد لاعب كبير ونرى فيه محمد صلاح جديد ونرغب في تكرار نفس التجربة لذلك قد نوافق على رحيله والنادي بين نارين".

كشف أشرف قاسم، عن حقيقة وجود عقود نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، تربطه بنادي الزمالك متابعا:" في حقيقة الأمر لم أرى تلك العقود التي يتحدثون عنها حتى الآن وحتى لو العقود موجودة فهي بلا قيمة نهائيًا لأن الاتفاق يكون مع النادي وليس مع اللاعب، فهو يرتبط بعقد مع بيراميدز".

كشف أشرف قاسم، المشرف ، عن إمكانية استعادة رزاق سيسيه، لاعب النادي المعار إلى صفوف الاتحاد، وذلك في الميركاتو الشتوي المقبل متابعا:" رزاق سيسيه مستمر في صفوف الاتحاد لنهاية الموسم والنادي السكندري لن يفرط في خدماته نهائيًا وده اعتقادي ولو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه".