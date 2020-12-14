شكرا لقرائتكم لاعبو المقاولون يخضعون لـ "رابيد تيست" قبل مواجهة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأثنين، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام وادى دجلة، والذى يقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك وشدد على أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وأضاف: "اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".

وقال :" لن تؤثر هذه الهزيمة على مباراة النجم الساحلي واتمنى التوفيق للاعبين وسنتدارك الاخطاء في المستقبل".

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.