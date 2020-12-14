شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يظهر العين الحمراء للاعبى الإنتاج بعد أول سقوط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة سيراميكا بالجولة الاولى للدوري التى خسرها الأنتاج مطالباً إياهم بضرورة نسيان هذه المباراة والتفكير فى مواجهة الاسماعيلى لحصد النقاط الثلاث للمرة الاولى هذا الموسم مشدداً على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة ويزيل الضغوط عن كاهلهم لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه ، وشدد مختار على لاعبيه رفضه التام أي تقصير من أي لاعب خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أن الإستبعاد من التشكيل سيكون مصير المتهاونين في أرض الملعب.

و استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على استبعاد لاعبه محمود عادل من المباريات المقبلة بعد اعتراضه الغير لائق علي تغيره فى مباراة سيراميكا في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز والتى خسرها الانتاج بهدفين دون رد ، وكان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج قد أعلن تغريم اللاعب مادياً جراء خروجه عن النص فى أول مباراة لفريقه بالنسخة الجديدة للدوري.

ورحب محمود عادل لاعب الانتاج الحربى بتوقيع أى عقوبة ضده بعد اعتراضه الغير لائق فى مباراة فريقه مع سيراميكا ، وكتب محمود عادل عبر حسابه على فيس بوك:"عمري ماعملت مشكلة في اي نادي لعبت فية واللي حصل مني من حزني اني خرجت بدري كدة لاكن الكابتن مختار خيرة عليا وعمري مااقدر اعترض علي قرارة واول مادخلت بين الشوطين اعتزر لية لانة يستاهل اعتذرله ولو مليون مرة وانا متقبل اي قرار ضدي"

ويراقب الجهاز الفنى للانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى بالجولة الاولى لمسابقة الدوري والمقرر لها عصر اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى ديربى القناة الشهير للتعرف على مواطن القوة والضعف للدراويش بالموسم الجديد قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة سيراميكا التى خاضها مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، وخسرها بهدفين دون رد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.