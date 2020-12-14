شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: كنت حاسس ان معمولى عمل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى عن كواليس انضمامه إلى القلعة الحمراء، وقال كهربا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: قلت لموسميانى أول يوم ليه فى التمرين انى ممكن إمكانياتى ما تأهلنيش للعب لكن عاملنى بس كويس أهم حاجة نفسياً ومن وقتها فعلاً عاملنى بشكل كويس، وضحيت باستكمال الاحتراف فى الدورى السعودى عشان أخد بطولات مع الزمالك، والدورى السعودى كان أجمل أيام حياتى، وكنت قاعد لوحدى ووالدى ووالدتى كانوا بيترددو على زيارتى على طول كل شهر عشان يعملوا حج وعمره، وبحلم أرجع اتحاد جدة تاني لكن بعد ما أخد كل حاجة مع الأهلى.

أضاف: أمير توفيق تحدث معى فى بداية موسم الانتقالات فى يناير، ووكيلى قاله كهربا كان مستنى اليوم ده من شهر، وبعد الاتفاق مع أمير قعدت مع كابتن الخطيب وقالى انت ابن النادى وشد حيلك وادانى دفعه، والواحد بيتمنى انه يشوفه أصلاً، شوفته فى السعودية ومرة وانا صغير فى البرنامج بتاعه، وهو بيتكلم معايا كان أحلى يوم فى حياتى.

واصل: استريحت مع فايلر بعد ما رجع بعد كورونا، وكان بيلعبنى أساسى وبيحبنى، وهو اللى طلب انضمامى للأهلى، لكن كانت المشكلة كلها ان كان ليا مشكلة مع جروس وهو سويسرى زيه، وعشان كده انا روحت كلمته وقولتله فيه مشكلة أو حد قالك عنى حاجة، قالى لا، فقولتله خلاص ادينى فرصة وفعلا منحنى الفرصة بعد كورونا.

واختتم: فى الزمالك كنت مؤمن بالسحر وبخاف جداً، وكانت بتحصل معايا حاجات غريبة، وكنت حاسس ان حد عاملى عمل وكان فى مواقف كتير مش فاهم فيها نفسى، والدنيا دلوقتى أحسن بكتير.