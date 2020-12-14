شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: أنا أكتر لاعب اتشتمت من جماهير الزمالك وكنت قريب من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى عن كواليس رحيله عن نادى الزمالك قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، وقال كهربا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: أنا أكتر لاعب اتشتمت من جماهير الزمالك وكنت أبقى لسه جايب هدف والاقى مجموعة أولاد صغيرين بيشتمونى فى المدرجات، وسبب خلافى مع مرتضى منصور، أنى قبل مباراة الأهلى والزمالك فى برج العرب جاء المستشار مرتضى منصور إلى التدريبات ومعه عدد من نجوم الزمالك، وقالى " وانت بقى يا عم كهربا لو حد شتمك بأمك أو ابوك ما تردش، فبعد الاجتماع تحدثت معه وقولتله لو سمحت شيل الجزء ده من الفيديو لأن أبويا وأمى بيتفرجوا عليه وانا مش عايزهم يسمعوا الكلام ده".

أضاف: وحدثت مشادة بينا بسبب ذلك الموقف، وبعدها خدنى فى مكتبه وقالى انت زي ابنى واللاعيبة كلها كانت معايا ما سابونيش، بعدها طلبت من النادى 20 مليون للتجديد، والنادى رفض وقولتلهم ان بعد أمم أفريقيا هيجيلكم جواب انى "فرى" لأن كان باقى فى عقدى 6 أشهر، وبعد أمم أفريقيا ماحدش كلمنى وكلمونى لما غيبت يوم عن النادى فقولتلهم شكراً.

واختتم: كنت قريب من الانضمام لبيراميدز قبل الأهلى وبيراميدز كان عرضه أكبر من الأهلى جداً لكن أنا كنت مستنى الأهلى، وقولتلهم أنا معاكم بس ادونى أسبوع مستنى رد الأهلى، وأنا أدفع فلوس عشان ألعب فى الأهلى.

وكشف محمود عبد المنعم كهربا عن سر بكاءه بعد تتويج الأهلى بلقب كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وقال كهربا:عيطت عشان الكأس ده كان الخامس بالنسبالى بعد ما توجت به مرة مع إنبى و3 مع الزمالك ومرة مع الأهلى، وده حاجة قياسية وكل بطولة مع الأهلى لازم نكسبها، وكان فى ضغوطات كبيرة وصعب عليا نفسى.

أضاف: جمهور الزمالك بحبهم وبحترمهم وما شافوش منى حاجة وحشة، وجمهور الأهلى فى حتة تانية خالص وهما زي عيلتى الثانية.