شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: ثنائى لجنة الكرة حرمنى من التوقيع للأهلى وفيريرا كان معاه مفتاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، عن كواليس انتقاله إلى نادى الزمالك بعد تألقه مع إنبى، وقال كهربا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: جالى عرض من الأهلى مع الزمالك خلال تواجدى فى إنبى، وكنت مستنيهم ورحت قعدت مع هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالاهلي فى البيت وقعدت مستنى أسبوع يكلمونى، وكان وقتها الزمالك بيكلم والدى كل يوم.

أضاف: فضلت مستنى وفى يوم كلمت هيثم قولتله مش هستنى أكترمن كدة لأنهم كانوا هيتعاقدوا مع إيفونا وكذا لاعب، وهو قالى استنى المهندس محمود طاهر رئيس الاهلي السابق يرجع، وهو كان عايزنى بأى طريقة، لكن عرفت بعدها ان فى 2 فى لجنة الكرة رفضوا إنى أكون فى الأهلى.

واختتم: وقعت للزمالك بعد ذلك وكانت بداية تألقى وساعدنى بشكل كبير خاصة فى وجود فيريرا، كان أول يوم ليه فى القاهرة كان بيتفرج على مباراة إنبى والزمالك وسجلت هدف وحبنى جداً، وقدمنى للاعيبة الزمالك وقالهم النجم كهربا، وقالى انت هتبقى نجم الزمالك، وكان معاه مفتاحى.

وكشف محمود عبد المنعم كهربا عن سر بكاءه بعد تتويج الأهلى بلقب كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وقال كهربا:عيطت عشان الكأس ده كان الخامس بالنسبالى بعد ما توجت به مرة مع إنبى و3 مع الزمالك ومرة مع الأهلى، وده حاجة قياسية وكل بطولة مع الأهلى لازم نكسبها، وكان فى ضغوطات كبيرة وصعب عليا نفسى.

أضاف: جمهور الزمالك بحبهم وبحترمهم وما شافوش منى حاجة وحشة، وجمهور الأهلى فى حتة تانية خالص وهما زي عيلتى الثانية.

وأكد محمود عبد المنعم كهربا، أن الفريق دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏