كهربا يتحدث عن دور فايلر في انضمامه للأهلي.. والمنافسة مع رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود كهربا، لاعب الأهلي، أن المدير الفني السابق لفريقه رينيه فايلر هو من طلب انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال كهربا في تصريحات لقناة تايم سبورتس:" الامور تحسنت مع فايلر بعد كورونا على عكس ما كنت أتوقع، بعدما كنت لا أشارك بشكل مستمر مع الفريق قبل كورونا.

وأضاف، أنه واجه مشكلة في البداية مع فايلر حيث لم يكن ليشارك بشكل دائم، لافتا أنه كان يعتقد أن سبب تلك الأزمة كون فايلر سويسري مثل جروس مدربه السابق في الزمالك.

وأوضح، أنه تحدث مع فايلر وطلب اللعب والحصول على فرصة مع الفريق وبعدها القرار يكون في يد المدرب.

وأتم كهربا تصريحاته:" ي وجود رمضان صبحي أيضا مع الأهلي كنت سأحصل على فرصة مع فايلر".