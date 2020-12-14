محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمود كهربا، لاعب الأهلي، أن المدير الفني السابق لفريقه رينيه فايلر هو من طلب انضمامه للقلعة الحمراء.
وقال كهربا في تصريحات لقناة تايم سبورتس:" الامور تحسنت مع فايلر بعد كورونا على عكس ما كنت أتوقع، بعدما كنت لا أشارك بشكل مستمر مع الفريق قبل كورونا.
وأضاف، أنه واجه مشكلة في البداية مع فايلر حيث لم يكن ليشارك بشكل دائم، لافتا أنه كان يعتقد أن سبب تلك الأزمة كون فايلر سويسري مثل جروس مدربه السابق في الزمالك.
وأوضح، أنه تحدث مع فايلر وطلب اللعب والحصول على فرصة مع الفريق وبعدها القرار يكون في يد المدرب.
وأتم كهربا تصريحاته:" ي وجود رمضان صبحي أيضا مع الأهلي كنت سأحصل على فرصة مع فايلر".
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يتحدث عن دور فايلر في انضمامه للأهلي.. والمنافسة مع رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.