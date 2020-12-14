يواجه منتخب مصر للشباب أزمة قوية في تونس بعد إصابة عادل محفوظ مدير الفراعنة بفيروس كورونا.
وجاءت مسحة محفوظ واحد الاداريين المساعدين له إيجابية مما منعه من السفر إلى تونس للحاق ببعثة المنتخب قبل خوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم في موريتانيا. وتتمثل الأزمة في عدم وجود مدير المنتخب مع البعثة خاصة وأن دوره مهم في النواحي الإدارية وتذليل العقبات التي تواجه بعثة الفراعنة.
ويخضع محفوظ لمسحة كورونا جديدة خلال ساعات قليلة للاطمئنان على حالته خاصة وأنه لا يعاني من اي أعراض.
في نفس السياق، حرص السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، على حضور مران منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا)، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، وذلك لدعم البعثة قبل مواجهة منتخب ليبيا، غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.
من جانبه، أثنى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حرص السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس، الذي حضر برفقة أسرته تدريبات منتخبنا
ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة في منتخب الشباب بعد إصابة مدير الفراعنة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.