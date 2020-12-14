إسلام محارب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن إسلام محارب لاعب وسط نادي طلائع الجيش، عن إصابته بفيروس كورونا. وكتب محارب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، " أسالكم الدعاء له الحمد لله إيجابي كورونا نسال الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا كورونا نسال الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلاشفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا". وكان إسلام جمال مدافع طلائع الجيش أعلن هو الأخر عن إصابته بفيروس كورونا منذ قليل. يذكر أن طلائع الجيش يستعد لمواجهة أسوان يوم الاربعاء المقبل ضمن الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.

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