إسلام جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن إسلام جمال مدافع نادي طلائع الجيش، إصابته بفيروس كورونا عبر موقعه الشخصي بموقع انستجرام. وكتب جمال عبر حساب انستجرام، " "الحمدلله رب العالمين ..الحمدلله فى السراء والضراء..دعواتكم إيجابى كورونا..يا رب اشفينى واشفى كل مريض". يذكر أن طلائع الجيش يواجه نظيره أسوان يوم الأربعاء المقبلة ضمن الأسبوع الثاني بمنافسات الدوري الممتاز.

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