شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعود للخسائر مرة أخرى في الدوري الفرنسي على يد ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه أولمبيك ليون بهدف دون رد، مساء الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، في قمة الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

سجل تينو كادوير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. ونال بطل الدوري الفرنسي خسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 28 نقطة، ويتراجع للمركز الثالث، بينما قفز ليون لـ29 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليل صاحب الصدارة