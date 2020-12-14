شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: اللاعبون على قدر المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك والمتحدث باسم فريق الكرة، إن فوز الفريق الكروي الأول على نظيره المقاولون العرب هام للغاية خاصة خلال هذه الفترة.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات متلفزة، مساء اليوم، أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية ويقدمون أداء فنيًا مميزًا خلال هذه الفترة الحالية.