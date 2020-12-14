شكرا لقرائتكم كهربا: جمهور الزمالك مشافش منى حاجة وحشة ونفسى أحقق كل البطولات مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى، أنه يحب جمهور الزمالك جدا لكن جمهور الأهلى في حتة تانى لأنه الداعم الأكبر له في الفترة الماضية.

وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بحب جمهور الزمالك جدا وهم مشافوش منى حاجة وحشة، ولكن جمهور الأهلى دا في حتة تانية وفى ضهرى دائما وأى مشكلة بلقيه واقف معايا".

وأضاف كهربا: "بكيت بعد كأس مصر لأنها بطولة تاريخية بالنسبة لي، وهى الخامسة في تاريخى بعد بطولة مع إنبى وثلاثة مع الزمالك، ونفسى أحقق أي بطولة ألعبها مع الأهلى".

وتابع كهربا: أخي سبقني فى لعب كرة القدم ولكنه لم يكمل المشوار، وقررت عدم ممارسة كرة القدم بعد رفض الأهلي لي فى سن 9 سنوات، ولكن رحت تانى ونجحت في أول اختبار وبدر رجب طلب من السفر للنمسا ولعبن بطلوة هنا وسجلت 11 هدفا في 5 مباريات وكان معايا تريزيجيه وكان منافس لى دائم في الناشئين، وبدر رجب طلع عليه لقب كهربا لأنى كنت لا أحب الهزيمة فكنت بحاول أعمل أي حاجة ومن وقتها الاسم سمع ولعبت لناشئي الأهلي حتى سن 14 سنة".

وأوضح كهربا: "كنت أتمني خوض تجربة الاحتراف فى الدوري الإنجليزي مثل تريزيجيه، ولكن بدأت في سويرا والظروف لم تخدمني فى فترة احترافي، بسبب مشاكل مع المدرب هناك بعدما علم أنى اتفقت مع هيرتا برلين، ولم يشركنى في المباراة إلا في 7 دقائق فقط بعدما طلب منى التسخين من الدقيقة 45 وصعبت نفسى عليا وكنت بعيط وأنا بسخن".

وأضاف كهربا: "الناس واخدة عني فكرة غلط بأني مثير للمشاكل، ولكن والله أن كل المشاكل اللى بتحصل لى مش بيكون لى دخل فيها وأنا إنسان عفوى".