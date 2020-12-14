شكرا لقرائتكم كمونة: شادي حسين مهاجم سيراميكا سيكون هدف القطبين قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا قدم أداء مميز أمام الانتاج الحربي، وقال سمير كمونة خلال تصريحات تلفزيونية: "سيراميكا قدم أداء مميز في أولى مبارياته بالدوري الممتاز أمام الانتاج الحربي، مضيفا شادي حسين مهاجم سيراميكا سيصبح هدف للقطبين قريبا".

وشدد سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، على أن حالة محمد شريف أفضل من مروان محسن وصلاح محسن، وقال كمونة خلال تصريحات تلفزيونية : "حالة محمد شريف أفضل من مروان وصلاح محسن، لذلك بدأ موسيماني يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب".

وأكمل: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق".

وتابع: "بدر بانون صفقة ناجحة للأهلي ويحتاج لمباراتين حتى ينسجم مع الفريق".

وأتم: "بانون يمتاز بقدرته على بداية الهجمة من الخلف، بانون يتفوق على مدافعي الأهلي بقدراته على بناء الهجمات".