شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يكشف سر بكائه فى نهائى الكأس ويؤكد: جمهور الأهلى فى حتة تانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، عن سر بكاءه بعد تتويج الأهلى بلقب كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وقال كهربا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر:عيطت عشان الكأس ده كان الخامس بالنسبالى بعد ما توجت به مرة مع إنبى و3 مع الزمالك ومرة مع الأهلى، وده حاجة قياسية وكل بطولة مع الأهلى لازم نكسبها، وكان فى ضغوطات كبيرة وصعب عليا نفسى.
أضاف: جمهور الزمالك بحبهم وبحترمهم وما شافوش منى حاجة وحشة، وجمهور الأهلى فى حتة تانية خالص وهما زي عيلتى الثانية.
وأكد محمود عبد المنعم كهربا، أن الفريق دخل أجواء البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية في المسابقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في بداية مسابقة الدوري هو الأهم.
واختتم محمود كهربا تصريحاته بالتأكيد أن الاحتفالات انتهت، والفريق يعيش حالة من التركيز للتحديات الجديدة، التي بدأت بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يكشف سر بكائه فى نهائى الكأس ويؤكد: جمهور الأهلى فى حتة تانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.