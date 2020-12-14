شكرا لقرائتكم خبر عن "وصلة غزل" تُخمد فتنة ثنائى الأهلى فى مباراة المقاصة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم عمرو السولية ومحمد شريف، ثنائي النادى الأهلى، الجدل الذى أثير حول الثنائى عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام المقاصة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وكانت المباراة قد شهدت مشادة خفيفة بين محمد شريف وعمرو السولية، عقب إهدار شريف لإحدى الفرص، وتبادل الثنائى رسائل الحب عبر موقع انستجرام، حيث نشر السولية صورته مع شريف وعلق عليها "أخويا"، ليرد محمد شريف "حبيب قلبي".



عمرو السولية



محمد شريف

وإستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.