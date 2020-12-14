شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف عن اللجنة الثلاثية للجبلاية.. ورحيل عبد الحق وبقاء عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون الخليج 365 ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيحدد أسماء اللجنة الثلاثية بداية الاسبوع المقبل وتم الاستقرار علي رحيل محمد فضل والذي تقدم باعتذار شفوي عن الاستمرار في اللجنة كما تم الاتفاق علي رحيل سحر عبد الحق عن عضوية اللجنة مع اسناد ملف الكرة النسائية اليها مقابل راتب شهري .. مع استمرار احمد عبدالله والذي كان قريب من الرحيل خلال الايام الماضية.

تابع شبانه عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 أن اللجنة الثلاثية ستضم كلاً من عمرو الجنايني رئيس ومعه جمال محمد على بالإضافة إلى أحمد عبدالله.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.