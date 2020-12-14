محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 13 ديسمبر 2020. "على نقالة".. نيمار يغادر الملعب في ليلة سقوط باريس أمام ليون بالدوري الفرنسي بمشاركة النني.. أرسنال يواصل تراجعه ويخسر للمرة السابعة أمام بيرنلي (فيديو) الأهلي يُعلن موعد مواجهته أمام بطل النيجر في بداية مشوار دوري الأبطال عيد عبدالملك ينفي وفاة ابنة أيمن حفني بالفيديو.. وردة يهدر ركلة جزاء وينهار من البكاء بالفيديو.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بثلاثية في مرمى المقاصة صلاح يقود ليفربول للتعادل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي رسميًا.. دورتموند يعلن إقالة فافر الزمالك يكشف حقيقة مطالبة الأهلي بالتنازل عن قضية نادي القرن "أثناء تشييع جنازته".. سرقة منزل باولو روسي "كلب في الملعب".. ماذا حدث في مواجهة عثماثون طنطا وسيدي سالم بالدرجة الثالثة؟ (صور) "كان مرشحًا للأهلي".. وفاة لاعب صنداونز في حادث سير

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الأحد.. الأهلي يهزم المقاصة بثلاثية.. ورقم قياسي جديد لمحمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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