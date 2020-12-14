ميلان يقلب الطاولة أمام بارما بفوز مثير ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

عاد فريق ميلان من بعيد وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بارما إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يوفنتوس على جنوه 3 / 1 وإنتر ميلان على كالياري 3 / 1، ونابولي على سامبدوريا 2 / 1 وروما على بولونيا 5 / 1 وأتالانتا على فيورنتينا 3 / صفر.

وتقدم بارما بهدف سجله جوليهرام أزيفيدو في الدقيقة 13 وأضاف جاسمين كوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قلص ميلان الفارق بهدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 58، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان، فيما رفع بارما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.