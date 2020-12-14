"على نقالة".. نيمار يغادر الملعب في ليلة سقوط باريس أمام ليون بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم بخسارته صفر / 1 أمام ضيفه ليون اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة فيما استغل ليل كبوة حامل اللقب وانتزع صدارة جدول المسابقة بفوزه الثمين 2 / 1 على بوردو في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

واستعاد رين نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بفوزه الثمين 1 / صفر على نيس اليوم في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز لوريان على نيم أولمبيك 3 / صفر وستاد بريست على ستاد ريمس 2 / 1 وتعادل نانت مع ديجون 1 / 1 وستراسبورج مع ميتز 2 / 2 .

وسقط باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة على ملعبه وخسر أمام ليون بهدف نظيف سجله تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 35 .

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 28 نقطة وتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون اللذين يقتسمان الصدارة حاليا وإن تفوق ليل بفارق الأهداف.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد تياجو مينديز لاعب ليون للخشونة مع نيمار.

وتعرض نيمار لإصابة قوية أظهرها البث التليفزيوني بإلتواء شديد في الكاحل، خرج على إثره من ملعب المباراة محمولًا على نقالة.