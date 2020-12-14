خبير تحكيمي: هدف الأهلي الملغي أمام مصر المقاصة صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن الهدف الذي سجله محمد شريف لاعب الأهلي في شباك مصر المقاصة صحيح، مؤكدًا أن قرار الحكم إبراهيم نور الدين ليس صحيح بعدم احتساب الأهلي.

وفي الدقيقة 50 سجل شريف هدفا للاهلي لكن الحكم المساعد يرفع رايته معلنا تسلل على مهاجم الأهلي وعاد إبراهيم نور الدين لمراجعة تقنية الفيديو ليحتسب الكرة تسلل.

وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إن كرة هدف الأهلي صحيح، واللاعب شريف لم يكن متسلا.

وكان النتيجة تشير للتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق حين احتسب حكم المباراة كرة محمد شريف تسلل.

وحقق النادي الأهلي فوزًا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد وصل إلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفضل الأهداف على الزمالك، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري وأسوان.

وظل المقاصة بدون رصيد متساويًا مع أندية المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، إنبي وبيراميدز.