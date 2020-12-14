بمشاركة النني.. أرسنال يواصل تراجعه ويخسر للمرة السابعة أمام بيرنلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نال أرسنال خسارته السابعة هذا الموسم بعد الخسارة أمام بيرنلي بهدف نظيف في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف المباراة الوحيد أوباميانج بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74.

وبقي أرسنال في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، فيما ارتقى بيرنلي للمركز الـ17 برصيد 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة.

وشارك محمد النني أساسيا في تشكيل الجانرز، بعد تألقه وإحرازه هدفا لأرسنال في شباك دوندالك الأيرلندي، ليعود لتشكيل ميكيل أرتيتا.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: لينو - بيليرين - جابريل - هولدينج - تيرني - تشاكا - النني - ساكا - ويليان - لاكازيت - أوباميانج

وانتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين خلال الشوط الاول، قبل أن يتكرر في الشوط الثاني لينال تشاكا بطاقة حمراء بعد تعديه بالضرب على لاعب بيرنلي، ليكمل الجانرز المباراة منقوصا.

وفي الدقيقة 73 نال محمد النني بطاقة صفراء بعد تعديه على لاعب بيرنلي دون كرة، ليسجل بعدها مباشرة أوباميانج هدفا في مرماه براسية سكنت شباك لينو.

واستمرت الدقائق الأخيرة من المباراة بتقدم بيرنلي حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بخسارة أرسنال.