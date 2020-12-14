سليمان: لن أتنازل للعدل.. ولا أرى من هو أصلح مني لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه لن يتنازل عن دخول انتخابات القلعة البيضاء المقبلة سوى بعد التأكد من أحقية شخص آخر بالفوز برئاسته.
وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن رئاسة نادي الزمالك ليست حكرًا على أحد، لافتًا إلى أنه يرى نفسه الأصلح للمهمة.
وقال سليمان: "من حق مدحت العدل وأي شخص آخر الترشح في انتخابات نادي الزمالك، لكن القلعة البيضاء ليست حكرًا على أحد".
وأكمل: "لن اتنازل عن دخول الانتخابات لشخص ما إلا بعد أن أقتنع بأنه يمتلك خطة يمكن تنفيذها للنهوض بنادي الزمالك".
واختتم: "أي شخص أصلح مني لرئاسة نادي الزمالك سأتنازل له وسأدعمه بقوة في الانتخابات".
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