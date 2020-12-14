كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي،
وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رزاق سيسيه مستمرفي صفوف الاتحاد لنهاية الموسم والنادي السكندري لن يفرط في خدماته نهائيًا وده اعتقادي".
وتابع: "لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه".
كما كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي،
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف قاسم يوضح رأيه في إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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