شادي محمد : " الهجوم على مروان محسن غير مبرر"

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن الهجوم الذي يتعرض له مروان محسن مهاجم الأهلي غير مبرر خلال الفترة الماضية وخاصة من نجوم كبار فى الاستدويهات التحليلية.

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ أن مروان محسن مهاجم

جيد جداً ويحتاج إلى الدعم والمساندة الجماهيرية حتى يتمكن من استعادة ثقته بنفسه.

وأضاف أن مروان مهاجم كبير يملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة جعلته مهاجم منتخب مصر الأول خلال الفترة الماضية.

كما أثنى شادي محمد نجم

الأهلي السابق أن محمد شريف لاعب الأهلي ظهر بشكل جيد في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة ، رغم مشاركته في مركز الرأس الحربة.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أن شريف أضاف ثقلاً كبيراً لهجوم الأهلي في مباراة اليوم في ظل غياب رأس الحربة الأساسي للفريق '' مروان محسن ''.