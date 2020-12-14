شادي محمد: "بانون" سيكون من أفضل مدافعي الدوري المصري

أشاد شادي محمد نجم الأهلي السابق بقدرات المغربي بدر بانون مدافع الأهلي القادم من الرجاء البيضاوي المغربي وذلك بعد أدائه مع الفريق خلال المباريات الماضية. وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أن بانون أحدث ثقلاً في دفاع الأهلي ، وأنه من أفضل الصفقات التي تعاقد معها مجلس الإدارة هذا الموسم . الأهلي ، وأنه من أفضل الصفقات التي تعاقد معها مجلس الإدارة هذا الموسم . واضاف أن النجم المغربي أذا استمر بنفس أدائه سيكون من أفضل مدافعي الدوري المصري هذا الموسم. كما أثنى شادي محمد نجم الأهلي السابق أن محمد شريف لاعب الأهلي ظهر بشكل جيد في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة ، رغم مشاركته في مركز الرأس الحربة. وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أن شريف أضاف ثقلاً كبيراً لهجوم الأهلي في مباراة اليوم في ظل غياب رأس الحربة الأساسي للفريق '' مروان محسن ''.

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