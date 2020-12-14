إيهاب جلال: الخسارة أمام الاهلي؟ راض عن الأداء

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة أمام الأهلي 1 / 3 اليوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وقال جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه أدى بشكل جيد في الشوط الأول وتفوق على الأهلي في بعض الأحيان، إلا أن الإجهاد في الشوط الثاني لعب دورًا في تراجع أداء المقاصة وسمح للأهلي بأستغلال الأخطاء وتحقيق الفوز.

وأضاف أن الزيادة العددية للاعبي الأهلي هجوميًا ساهمت في تسجيله الأهداف وحسم الثلاث النقاط لصالحه.

وتابع جلال أن المقاصة واجهته ظروف صعبة في فترة الإعداد متمثلة في التخلي عن عدد من اللاعبين والتعاقد مع لاعبين آخرين لم ينسجموا بعد مع أسلوب لعب الفريق.

وأشاد مدرب المقاصة بأداء لاعبيه، موضحًا أن الفريق كان ندأ لحامل اللقب في بعض فترات اللقاء، مشيرًا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إصلاح الأخطاء من أجل تحقيق نتائج أفضل.