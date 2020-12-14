موسيماني عن افتتاح الدوري المصري: المقاصة أفلت من هزيمة ثقيلة أمام الاهلي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، إن النتيجة النهائية لمباراة فريقه أمام المقاصة والتي انتهت بفوز فريقه 3 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري المصري، لا تعبر عن سير المباراة.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبي الأهلي أهدروا العديد من الفرص السهلة والتي كان يمكن أن تحسم اللقاء لصالحهم بنتيجة كبيرة.

ودعا موسيماني لاعبيه إلى مشاهدة المباراة مرة أخرى من أجل التعرف على أخطائهم ورؤية الفرص العديدة التي أهدروها خلال المباراة حيث أشار إلى أنه متأكد من أن لاعبيه سيصيبهم الإستياء بشدة حينما يشاهدون كم الفرص الضائعة في المباراة.

وأكد موسيماني أن الهدف الملغي للفريق والذي سجله محمد شريف مع بداية أحداث الشوط الثاني، كان يحتاج لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، مؤكدًا ثقته الشديدة في صحة الهدف الذي ألغاه الحكم إبراهيم نور الدين.

وأرجع موسيماني سبب عدم مشاركة لاعب الوسط المالي أليو ديانج كأساسي، إلى عودته منذ فترة قريبة للغاية للمشاركة في التدريبات بعد أن تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد مدرب الأهلي بنظيره في المقاصة إيهاب جلال، حيث أكد أنه قدم مباراة كبيرة وشكل خطورة كبيرة على الأهلي خاصة في الشوط الأول.