الدوري القطري | طموحات نادي قطر لا حدود لها

أكد حامد إسماعيل لاعب فريق قطر أحقية فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث كاملة خلال انتصاره 3 / 1 على السيلية اليوم الأحد في المرحلة التاسعة لبطولة دوري نجوم قطر.

ارتفع رصيد قطر، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

وعبر حامد في تصريحات إعلامية عقب المباراة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه، حيث قال إن الانتصار جاء أمام مُنافس عنيد، يضم لاعبين على مستوى عال، مشيرًا إلى أن فريق قطر بالكامل كان في كامل تركيزه من أجل حصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الرابع على التوالي .

وأضاف إسماعيل: “وجدنا الكثير من الفرص في الشوط الأول، وكان يمكن أن نحسم اللقاء بنتيجة جيدة، ولكن النادي لم يترجم كل الفرص”.

وتابع: “حتى السيلية هو الآخر وجد الكثير من الفرص لكن الدفاع كان مميزًا”.

واختتم حامد إسماعيل حديثه قائلًا: “الإضافات الجديدة في الفريق ساهمت بصورة كبيرة في الظهور الجيد، والفريق يسعى للتواجد في مناطق متقدمة وطموحنا بلا حدود في الدوري هذا الموسم”.