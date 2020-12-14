اخبار السعودية | مهاجم الهلال يشعر بالألم بعد السقوط أمام الوحدة

أعرب صالح الشهري مهاجم نادي الهلال عن اسفه عقب خسارة فريقه 1 / 2 أمام الوحدة اليوم الأحد في المرحلة الثامنة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتجمد رصيد الهلال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 19 نقطة، لكنه ظل متصدرًا للبطولة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي.

وقال الشهري في تصريحات إعلامية عقب المباراة “الحمد لله على كل حال. تمنينا استكمال مسيرة الانتصارات لكن لم يكن مكتوبًا لنا الفوز في هذا المباراة”.

وأضاف الشهري: “خلقنا العديد من الفرص ودائما ما كان الهجوم أسلوبنا، الهلال لايعرف الدفاع”.

وشدد مهاجم الهلال على أن لاعبي الفريق سيعملون على محاولة استغلال الفرص التهديفية بشكل أكبر خلال المباريات المقبلة.