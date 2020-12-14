ماذا قال يورجن كلوب بعد تعثر ليفربول أمام فولهام في الدوري الانجليزي؟

أعرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول حزنه بسبب تعادل فريقه 1 / 1 مع مضيفه فولهام اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض ليفربول الهدية الثمينة التي قدمها إليه منافسه المباشر توتنهام، الذي سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه كريستال بالاس في وقت سابق اليوم في المرحلة ذاتها.

وظل ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن توتنهام (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المرحلة القادمة للمسابقة على ملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر يوم الأربعاء المقبل.

وقال كلوب عقب المباراة: “لقد استغرقنا نصف ساعة حتى نقف على أقدامنا”.

وأضاف المدرب الألماني “أول نصف ساعة كان من الممكن أن نخسر اللقاء، لكن الـ60 دقيقة التالية سجلنا هدفا، وكان بإمكاننا الفوز باللقاء”.

وفرض فولهام سيطرته المطلقة على الشوط الأول، الذي أحرز خلاله هدفًا عبر لاعبه بوبي ريد، وكان بإمكان الفريق المضيف إضافة المزيد من الأهداف خلال هذا الشوط، لولا تألق البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الذي تصدى ببسالة لأكثر من فرصة خطرة.

وتسبب نقص اللياقة البدنية في حرمان فولهام من الحصول على النقاط الثلاث في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

من جانبه، كان سكوت باركر مدرب فولهام مسرورًا للغاية من أداء فريقه القوي في اللقاء.

قال باركر وقال “أعتقد أننا في الشوط الأول من المباراة كنا ممتازين للغاية”.

وأشار مدرب فولهام “أعتقد أننا نشعر بخيبة أمل بعض الشيء ولكن هذا يظهر إلى أي مدى وصلنا”.