القنوات الناقلة وموعد قرعة دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا 2021/2020

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” موعد سحب قرعة دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا، موسم 2021/2020، بعد 5 أيام فقط من ختام دور المجموعات.

وتقام قرعة الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر ، 14:00 بتوقيت السعودية.

وقبل أيام من سحب قرعة ثمن نهائي الابطال، انتشرت تقارير مختلفة حول توقعات بمواجهات من العيار الثقيل في هذا الدور الذي ستقام مبارياته في تواريخ 16 و17 و23 و24 من فبراير المقبل، في الذهاب، على أن تقام مباريات الاياب في تواريخ 9 و10 و23 و24 مارس 2021.

وتنقل القرعة في بث مباشر عبر قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كما تنقل عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة كانال بلاس.

الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي ابطال اوروبا

انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتأهل حامل اللقب “بايرن ميونخ” دون التعرض لأي خسارة أمام أندية ريد بول سالزبورج وأتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة على ملعب الأتلتي.

وانضم للبايرن كل من “ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبووسيا دورتموند وباريس سان جيرمان” كمتصدرين للمجموعات الثمانية.

فيما جاءت أندية “بوروسيا مونشنجلادباخ وأتليتكو مدريد وبرشلونة وريد بول لايبزيج ولاتسيو وأتالانتا واشبيلية وبورتو” في المركز الثاني.

نظام القرعة

ينص نظام القرعة على مواجهة الأندية التي احتلت وصافة المجموعات للأندية صاحبة الصدارة في مجموعتها، مع تجنب مواجهة ناديين من نفس البلد في هذا الدور.

كما أن صاحب المركز الثاني في المجموعة يلعب مباراة الذهاب على أرضه، ما يعد بمواجهات قوية في ظل احتلال أندية كبيرة مثل برشلونة و اتليتكو مدريد للوصافة.

ومن المحتمل مواجهة برشلونة للبايرن أو مانشستر سيتي أو ليفربول، وربما يواجه أتلتيكو مدريد الفريق الذي نافسه بقوة خلال السنوات الماضية “يوفنتوس”.