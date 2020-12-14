شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء ومولودية وجدة فى الدوري المغربي “inwi”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الرجاء ومولودية وجدة فى الدوري المغربي، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 13 ديسمبر 2020، بالجولة الثالثة.

أكتسح الرجاء ضيفه مولودية وجدة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس معقل نادي الرجاء المغربي.

افتتح الرجاء اهداف اللقاء في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب محمود بنحليب من رأسية متقنة بعد تحويل عرضية رائعة على أقصى يمين حارس مولودية وجدة.

وفي الدقيقة 70 سجل الرجاء الهدف الثاني بواسطة المهاجم الكونجولي بين مالانجو بتسديدة صاروخية في المرمى بعد خطأ من دفاع مولودية وجدة.

وبعد مرور 4 دقائق فقط تحديدا فى الدقيقة 74 سجل لاعب مولودية وجدة “عبدول” بالخطأ، وانتهي اللقاء بثلاثة أهداف دون رد.

بهذا الفوز رفع الرجاء رصيده الى النقطة 7 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي من ثلاث مباريات، حقق الفوز فى مبارتين وتعادل وحيد، فى المقابل تجمد رصيد مولودية وجدة عند نقطة واحدة فى المركز الخامس عشر (قبل الاخير).

إليكم اهداف مباراة الرجاء ومولودية وجدة فى الدوري المغربي

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