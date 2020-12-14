بالصور| رسالة لمدرب ريفر بليت.. اذهب لإنقاذ محترف النصر!

أعدت صحيفة “elcrackdeportivo” الأرجنتينية تقريرًا عن محترف نادي النصر، بيتي مارتينيز، الذي يعيش فترة صعبة مع فريقه خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث يتواجد فارس نجد في المركز قبل الأخير في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته بالأمس أمام أهلي جدة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتحت عنوان “اذهب لإنقاذه جالاردو.. لاعب ريفر بليت السابق يقضي وقتًا سيئا في الخارج ويجلم المشجعون بعودته”، قالت الصحيفة “لا يمر مارتينيز بأفضل لحظاته في فريق النصر ويحلم عشاق ريفر بليت أن يتمكن مارسيلو غالاردو من إعادته إلى وطنه”.

وأضاف المصدر “مارتينيز كان قادرًا على إضفاء الكثير من البهجة لجماهير ريفر بليت، ودخل التاريخ بفعل الأهداف والألقاب الرئيسية. ينشط بيتي حاليًا في كرة القدم السعودية وخسر فريقه النصر يوم السبت 2-1 أمام الأهلي، لذا هو الأخير في الترتيب جنبًا إلى جنب مع ضمك”.

وظهر مارتينيز غاضبًا عقب استبداله في مواجهة الأهلي، وقال عن ذلك عقب اللقاء “أنا بحالة جيدة جدًا. جسديًا شعرت بحالة جيدة للغاية. لا أحب الخروج وشعرت أنني على ما يرام لمواصلة المباراة. لكن هذا قرار مدرب ولا بد لي من قبول الأوامر”.

في المباريات الخمس الأخيرة، خسر فريق لاعب خط الوسط أربع مرات وحقق تعادل وحيد، لذلك أشار نجم ريفر السابق إلى الوضع الحالي “هذا يجعل من الصعب علينا تحقيق الفوز، أهم شيء الآن أن نكتسب الثقة ونخرج من هذه المشكلة”.

الصحيفة الأرجنتينية أنهت تقريرها “الحقيقة هي أنه نظرًا لأن النصر يقاتل من أجل تجنب الهبوط، ومع تواجد ريفر بليت في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، سيكون من المعقول الاعتقاد بأن إدارة ريفر بليت تسعى لإعادة بيتي مارتينيز. هل سيتمكن المشجعون من رؤيته مرة أخرى في مونيمينتال مع الشريط الأحمر على صدره؟”.

وكان مارتينيز قد انضم إلى النصر الصيف الماضي قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، مقابل 16 مليون دولار، وشارك حتى الآن مع العالمي في 13 مباراة، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

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