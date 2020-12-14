الامارات | مباراتان في كأس تشرشل للبولو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في كأس تشرشل للبولو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس وينستون تشرشل للبولو التي تحتضنها ملاعب ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى يوم الجمعة المقبل، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي الحبتور ومهرة، وتعقبها في الرابعة مواجهة فريقي غرين غيتس مع الذئاب.

وتشهد البطولة مشاركة ستة فرق، ويقودها العديد من نجوم اللعبة في الدولة والمنطقة الخليجية والعربية، الى جانب العديد من محترفي اللعبة الأجانب.

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