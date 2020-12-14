الامارات | منتخب الناشئين يعسكر في البحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يعسكر في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت إلى البحرين، أمس، بعثة المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004، لخوض معسكر خارجي، من 13 إلى 22 ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات أبيض الناشئين لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين العام المقبل.

واختار مدرب المنتخب ماجد سالم 24 لاعباً للوجود في المعسكر، وهم: سعيد المقدمي، خالد محمد الشاعر (الفجيرة)، منصور برغش، عبدالله أحمد، عبدالرحمن الحوسني (الوحدة)، جمال السعدي (النصر)، علي طاهر، بدر السويدي، نواف مسعود (الشارقة)، خالد الحساني (العين)، سعود المري، محمد عبدالسلام (الوصل)، سعيد جمال، يوسف البلوشي، عبدالله حسن، حمد الحمادي، غيث بدر سهيل (شباب الأهلي)، محمد الحارثي (بني ياس)، علي المعمري، محمد قطبة، أحمد المرزوقي، عبدالله الشيباني (الجزيرة)، سلطان عادل، وسيف الزعابي (اتحاد كلباء).

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين مع شقيقه منتخب البحرين، يومي 18 و21.

وكان المنتخب خاض أربع مباريات ودية، في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، أمام منتخبي إندونيسيا وأوزبكستان، بعد عودة النشاط الرياضي في الدولة، حيث حقق الفوز على منتخب إندونيسيا في الودية الأولى (3-2) والثانية (4-صفر)، فيما تعادل إيجابياً في مباراتيه أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة (1-1) و (2-2) على التوالي.

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