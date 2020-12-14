الامارات | 10 أسباب منحت اتحاد كلباء مقعداً بين كبار الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب منحت اتحاد كلباء مقعداً بين كبار الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت 10 أسباب جوهرية في نجاح اتحاد كلباء في الوصول إلى المركز الرابع على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على مضيفه خورفكان، أول من أمس، 2-1، تتقدمها ثقة شركة كرة القدم، برئاسة علي حسين اللوغاني، والجهازين الفني والإداري للفريق، بإمكانات لاعبي الفريق الأول وقدرتهم على تحقيق الانتصارات، ومجابهة الفرق الكبيرة بعزيمة وإصرار، فضلاً عن نوعية اللاعبين المواطنين والفوز بملاعب الخصم.

«الإمارات اليوم» ترصد الأسباب التي مهدت للنقلة النوعية لاتحاد كلباء، التي يشهدها الفريق للمرة الأولى في جميع مشاركاته بدوري المحترفين:

1التميز في ملعب الخصم

استفاد اتحاد كلباء من غياب الجمهور في ملاعب الخصم، وخاض أصعب مبارياته وكأنها على أرضه، خصوصاً أنه تغلب على بني ياس (2-صفر)، والظفرة وخورفكان (2-1)، وعجمان بهدف نظيف.

2الصبر على البداية

لم يتأثر اتحاد كلباء بالبداية المتواضعة للنتائج، عندما خسر أمام شباب الأهلي والوصل بثلاثية نظيفة، والجزيرة بثنائية، وظل مؤمناً بقدراته، وأثمر صبره عن نجاح توّجه بالفوز بأربع مباريات، وتعادل في واحدة.

3مدرب طموح

جنّب المدرب الأوروغوياني، خورخي دا سيلفا، اللاعبين التفكير في البقاء، وأعلن بثقة عالية عن تطلعات كبيرة عززت من فكرة اللعب من أجل المنافسة لتحقيق مركز متقدم، ولم يتأثر بالخروج مبكراً من كأس رئيس الدولة.

4استثمار تراجع بعض الفرق

استثمر الجهازان الفني والإداري تراجع أداء بعض الفرق، وتمكن المدرب، دا سيلفا، من قراءة نقاط الضعف والقوة لديها، ما مكنه من تحقيق الفوز، كما استثمر النتائج الإيجابية لفريق الرديف الذي يقوده المدرب المواطن، جمال ابراهيم، في الدكة.

5مقارعة الكبار

لم يقتصر الأداء القوي والمميز للاعبين في مباريات المنافسين المباشرين، بل نجح النمور في الظهور بشكل فني مميز في معظم المباريات، وهو ما كان ظاهراً في المباراة التي تعادل بها اتحاد كلباء مع النصر (3-3)، إضافة إلى بني ياس والظفرة.

6معسكر إعداد

أسهمت شركة كرة القدم في توفير معسكر إعداد داخلي فائق الجودة للنمور، ورفده بلاعبين مميزين، ما أسهم في تحقيق استفادة فنية وبدنية بارزة قادته للفوز بدورة الشارقة الرباعية الودية، التي منحته روحاً معنوية عالية مبكرة.

7نوعية اللاعبين المواطنين

أسهم امتلاك النمور لنوعية لاعبين مواطنين متميزين في تقديم مردود فني عالٍ ومنتظم، من دون الاعتماد الكلي على اللاعبين الأجانب، ما منح المدرب خيارات عديدة وتكافؤاً مع الفرق القوية في البطولة.

8الحارس جمال

استفاد اتحاد كلباء من الورقة الرابحة للفريق، متمثلة في حارس المرمى جمال عبدالله، الذي يواصل تقديمه لأداء مميز وبارع حمى به مرماه ببسالة في معظم المباريات، ما منح مهاجمي الفريق الأريحية والدافع لتسجيل الأهداف وإحداث الفارق.

9اللاعبون المعارون

نجحت شركة كرة القدم في استثمار علاقاتها الإدارية المميزة مع بقية الأندية، وطلب الإعارة للاعبين مميزين، وأبرزهم لاعب شباب الأهلي، السويسري مارياني، الذي سجل وصنع أهدافاً مؤثرة عادت بنقاط ثمينة، والمواطن أحمد جشك.

10اختيارات سليمة للأجانب

أسهمت الاختيارات السليمة للاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم، خصوصاً التشيلي أنتونيو جونيور، إضافة إلى تجديد عقد اللاعب التوغولي مالابا، وعدم التفريط في عقد البرازيلي واندرسون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news