الامارات | اتحاد الجوجيتسو يدشن المعسكر الشتوي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يدشن المعسكر الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، أن معسكر الجوجيتسو الشتوي الذي انطلق أمس يشكل فرصة متميزة أمام المواهب الشابة للتدرب ضمن أجواء احترافية مع نخبة نجوم اللعبة في الدولة، بإشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب والرجال، والاستفادة من أحدث المرافق التدريبية المتاحة.

ودشنت أمس فعاليات المعسكر الشتوي الذي يقام حتى السابع من يناير 2021 بجوجيتسو أرينا وينظمه اتحاد اللعبة، بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار، وسط مشاركة لاعبي الفئة العمرية من 12- 18 عاماً. وتندرج هذه المبادرة الرائدة في إطار خطط الاتحاد ورسالته الهادفة إلى إيجاد قاعدة صلبة تؤسس لجيل جديد وواعد من المواهب في الدولة التي تعد من أكثر دول العالم تقدماً وتطوراً في هذه الرياضة.

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