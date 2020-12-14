الامارات | 1000 لاعب يشاركون في افتتاح بطولة الشطرنج العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 لاعب يشاركون في افتتاح بطولة الشطرنج العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة العرب للفئات السنية للذكور والإناث عبر «الأونلاين»، والتي تتضمن 16 بطولة، وبمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة عربية، في بطولة شملت المرحلة التمهيدية والمرحلة النهائية.

وشهد الافتتاح الأمين العام للاتحاد السعودي للشطرنج ماجد السلمان، ونائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج سامي سفاريني، ورئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج لويس نيكوب.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج حسين الشامسي: «إن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا أثنى على العلاقة التي تربط الاتحادين الإفريقي للشطرنج والعربي»، مؤكداً أن الاتحاد العربي يسعده أن يستفيد من خبرات لويس نيكوب وأنشطة الاتحاد الإفريقي على المستويين القاري والدولي، مشيداً بمشاركة رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج كضيف شرف في افتتاح البطولة العربية للفئات السنية للذكور والإناث 2020.

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