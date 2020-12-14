الامارات | الإصابة تبعد البرتغالي جوتا عن ليفربول شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد البرتغالي جوتا عن ليفربول شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الألماني مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورجن كلوب، أمس، إن البرتغالي ديوجو جوتا سيغيب لمدة شهرين عن الفريق الأحمر بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض جوتا، الذي كان أحد لاعبي ليفربول البارزين منذ انتقاله من وولفرهامبتون الإنجليزي في الصيف الماضي، للإصابة في مباراة الفريق أمام مضيفه ميتييلاند الدنماركي، الأربعاء الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: «إن الإصابة جاءت أسوأ مما كنا نظن في البداية، وأفضل مما كنا نعتقد بعد ذلك».

وأضاف كلوب: «خضع جوتا للفحص من جانب جميع الجراحين المحتملين، ولم تكن هناك حاجة إلى إجراء جراحة، لكنه سيغيب لفترة من الوقت، لا نعرف بالضبط إن كانت لمدة شهر ونصف الشهر أو شهرين».

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