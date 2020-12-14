الامارات | الرومانية سورانا تظفر بلقب بطولة الحبتور لتنس السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانية سورانا تظفر بلقب بطولة الحبتور لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت اللاعبة الرومانية سورانا كريستا (30 عاماً) بلقب النسخة الـ23 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي أقيمت على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور غراند في الجميرا، بمشاركة أكثر من 80 لاعبة تنافسن على جوائزها المالية التي تجاوزت 100 ألف دولار.

وتفوقت كريستا على التشيكية سينياكوفا (24 عاماً) بمجموعتين مقابل واحدة (4-6 و6-3 6-3) في المباراة النهائية التي استمرت ساعتين و8 دقائق، ونالت البطلة 15 ألف دولار أميركي، فيما حصلت سينياكوفا على 8000 دولار.

وعلى صعيد الزوجي، فاز الثنائي المكون من الجورجية أكاترين والهندية أنكيتا راينا على الاسبانية اليونا بولسوف والسلوفينية جاكا جيوفان بمجموعتين مقابل واحدة.

وحضر اليوم الختامي للبطولة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، كما حضر رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، ورئيس الحبتور للسيارات سلطان الحبتور، ونائب رئيس اتحاد الامارات للتنس أحمد عبدالملك، والقنصل العام الأميركي في دبي فيليب فرين، ورئيس تحرير عرب نيوز السعودية فيصل عباس، ومديرة البطولة نورة بدوي، والنجمة الهندية سانيا ميرزا.

من جهته، أعرب الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم عن سعادته البالغة بحضوره اليوم الختامي للبطولة الـ23 للتنس التي سبقت كل أنشطة السيدات بالمنطقة، والتي يعود الفضل في استمراريتها بهذه القوة إلى الدعم الذي يقدمه رجل الأعمال خلف الحبتور الذي يصر على دعم التنس عموماً، والبطولة على وجه الخصوص، كما وجّه رئيس اتحاد التنس الشكر والعرفان الى مجموعة الحبتور، والى كل اللاعبات المشاركات في البطولة والبطولات التي صاحبت البطولة الرئيسة، والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

بدوره، عبّر خلف الحبتور عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي حققت أهدافها بنسبة 100%، موجهاً الشكر الى الشيخ حشر آل مكتوم على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدم التهنئة للفائزات، كما وجّه الشكر الى الاتحاد الدولي واتحاد الامارات على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، والى فريق العمل بالبطولة، والى المتطوعين، والى أسرة فندق وسبا الحبتور غراند، الذين بذلوا جهوداً كبيرة حتى يخرج هذا العرس العالمي في ظل هذه الظروف الصعبة بهذه الصورة الرائعة، ووجّه الحبتور الشكر الى وسائل الإعلام المختلفة التي يعتبرها شريكة النجاح خلال مشوار الـ23 عاماً. وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم بتتويج أبطال كأس الحبتور الرابعة للاعبين المحليين بفئاتهم الـ11، ثم توّج المندوب الفني للاتحاد الدولي «مراقب البطولة» وأخصائية العلاج الطبيعي بيبا كرتلي الموفدة من الاتحاد الدولي، ثم تتويج البطولة الرئيسة بدءاً بالزوجي البطل ووصيفه، ثم الفردي «البطلة والوصيفة».

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ألف دولار مجموع الجوائز المالية لبطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات.

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