شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة عن مشادة محمد شريف مع «السولية»: أعصابه مشدودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هادي خشبة، مدير الكرة بالنادي الأهلي سابقًا، إن تكرار إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الكتف قد تتسبب في طول مدة غياب اللاعب.

وأكد هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مدة غياب ناصر ماهر قد تطول بسبب تكرر الإصابة في نفس المكان ولكن هو لاعب كبير وأتمنى عودته من جديد لصفوف الأهلي».

وعن إصابة جونيور أجايي، شدد «خشبة»: «غياب جونيور أجايي أكثر تأثيرًا على الأهلي من غياب ناصر ماهر».

وتطرق نجم النادي الأهلي السابق في حديثه عن تفاصيل وكواليس أزمة عمرو السولية ومحمد شريف وتدخل «كهربا» لإنهاء تلك الأزمة، معلقًا: «يجب على جميع اللاعبين التركيز في الملعب ودور اللعيبة الكبار هي تهدئة الأجواء».

وأوضح: «محمد شريف كان مشدود بسبب رغبته في إثبات جدراته بعد مشاركته بدلا من مروان محسن في التشكيل الأساسي».