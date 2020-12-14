شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: مبارك ونجليه طلبوا من المعلم العفو عن ميدو و«شحاتة» رفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن كواليس جديدة لزمة أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق مع حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب عام 2006.

وقال سليمان خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجميع توسط للعفو عن ميدو بتدخل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وطلبوا استمرار اللاعب في المنتخب وعدم استبعاده.

وتابع أن حسن شحاتة لم يرضخ لضغوط رئيس الجمهورية ونجليه ورئيس وأعضاء اتحاد الكرة وتمسك باستبعاده من البطولة واكتفى فقط بالسماح بتواجده في المدرجات والنزول للتتويج والحصول على الميدالية.