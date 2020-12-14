شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلن غياب «أجايي» لفترة تصل إلى 3 أشهر للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رضاه عن بداية الفريق بصورة جيدة وتحقيق الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ لقناة ناديه: «حققنا المطلوب وسجلنا فوزًا مهمًا، سنغلق صفحة اليوم سريعا لنستعد لمباراة غزل المحلة، الجمعة المقبل، في الجولة الثانية، ثم سنغادر بعدها للنيجر لمواجهة سونيديب».

ويحل الأهلي ضيفا على بطل النيجر في أحد يومي 21 و22 من الشهر الجاري في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مدير الكرة غياب النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق لفترة تتراوح بين شهرين ونصف الشهر و3 أشهر، مؤكدا أن إصابة اللاعب في الكاحل لا وتر إكيليس.

وأكد أن ناصر ماهر صانع الألعاب تعرض للإصابة في نفس الكتف الذي تعرض للخلع في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت العام الماضي في مصر.

وعن هدف محمد شريف الملغي في لقاء المقاصة، قال عبدالحفيظ إنه أن الهدف صحيح، «لكن الحكم متروك للجمهور»، مؤكدًا أن «المباراة كانت صعبة خاصة أن المقاصة لديه أسلوب مميز مع مدربه إيهاب جلال».

وأشار إلى أن الأهلي لا يعرف التوقف عند الفوز ببطولة معينة ويبحث دائما عن الانتصارات، وشدد على أن «كل لاعب له طريقة تفكير في تحديد مساره، لكن الأهلي له طبيعته الخاصة في تحقيق الانتصارات والبطولات».

وأوضح أن «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعطي رسائل دائمة لتحقيق البطولات وحسم الفوز بكل المباريات».