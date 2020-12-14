شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يعلق على تدخله في مشادة محمد شريف مع عمرو السولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، كواليس المشادة التي حدثت بين ثنائي الفريق بين محمد شريف وعمرو السولية خلال مباراة مصر المقاصة التي أقيمت، اليوم الأحد.

وقال «كهربا»، خلال تصريحات لقناة «أون تايم»: «نرفزة ملعب تحدث دائما وحتى في التدريبات تحدث ولا نريدها أن تأخذ أكبر من حجمها».

وأضاف: «أي لاعب مكاني كان سيحاول تهدئة الأمر، ونحن نحب بعضنا والروح الجيدة سائدة بيننا».

وأردف: «أحمد الله على المكسب وأهديه لجمهور الأهلي، والحمد لله على الهدف وإن شاء الله مزيد من الأهداف والمكاسب الفترة المقبلة».

وتابع: «في النادي الأهلي شخصيات للاعبين كبار، أنهينا الاحتفالات، وحققنا الفوز في أول مباراة بالدوري وهي البداية».

وأتم: «كان صعب علينا نتيجة التعادل وأحرزنا أهدافًا، موسيماني كان يطالبنا بالتحرك كثيرا في الملعب».