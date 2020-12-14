شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يفتح النار على حكام «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، النار على حكام فيديو الفار، خلال مواجهة فولهام، التي انتهت منذ قليل، بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج، للموسم الحالى 2020- 2021.

وقال «كلوب»: «هدف فولهام غير صحيح، بعد التدخل القوى الذي تعرض له محمد صلاح، قبل لقطة الهدف، لا أعلم حكام الفار، ما يفعلون، وللأسف لا يمكن تغيير أي شيء».

أضاف مدرب الريدز قائلا:«لم نظهر بشكل جيد خلال المباراة، لا أعلم سبب دخولنا في غفلة مع بداية اللقاء، واحتجنا نصف ساعة من أجل تخطى هذا الأمر».