شكرا لقرائتكم خبر عن مدة غياب ناصر ماهر بعد إصابته أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي مدة غياب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية الإصابة في الكتف أثناء مباراة المقاصة منذ قليل.
وتعرض ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت في الجولة الأولي من مسابقة الدوري العام المصري.
ووفقًا لمصادر داخل الأهلي، فإن مدة غياب ناصر ماهر سوف تكون مابين شهر ونصف إلى شهرين.
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