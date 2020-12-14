شكرا لقرائتكم خبر عن «قمصان»: «البدايات مهمة جدًا.. ونعد الجماهير المباريات المقبلة ستكون أفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، أن البدايات دائمًا مهمة لكي تبدأ مسابقة الدوري بشكل جيد.

فاز الأهلي حامل اللقب على مصر المقاصة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري، على استاد الأهلي we السلام.

وأضاف سامي قمصان في لقاء عبر قناة الأهلي: «البدايات مهمة جدًا، الدوري بدأ بشكل قوي، الفرق كلها مستعدة بشكل جيد».

وتابع: «واجهنا فريقا منظمًا ومدربًا مميزًا ونعرف أسلوب لعبهم، ضغطنا الشوط الأول وأتيحت لنا أكثر من فرصة الشوط الثاني، والأداء كان أفضل والاستحواذ أكثر، حققنا الهدف من المباراة والتغييرات كلها لها تأثير في الشكل الأداء والنتيجة».

وواصل: «صعوبة المباراة لأن الفرق كلها مستعدة بشكل جيد جدًا، وكل الفرق تعمل أقصى شيء أمام البطل وكل الفرق تقاتل أمامنا، فهي بداية مطمئنة ولم نصل للمستوى الذي نريده بعد، ولكن كل العذر للاعبين بعد بطولة أفريقيا وكأس مصر نحتاج استعادة الداوفع والتركيز مرة أخرى».

واستكمل: «موسيماني يعمل على تجديد الداوفع لدى اللاعبين، البداية بعد بطولة قارية وكأس مصر بطولتين غائبين منذ فترة واللاعبون كان عليهم ضغوطات كبيرة ولا نتعجل، وجماهير الأهلي تحب الكرة الهجومية ونوعدهم المباريات المقبلة ستكون أفضل».

وعن المكاسب التي خرج بها الأهلي من المباراة، قال: «كل اللاعبين بالنسبة لنا مهمين جدًا، محمد شريف أدى بشكل جيد وسجل هدفًا وتم إلغاؤه ونشعر أنه هدف صحيح، اليوم ناصر ماهر أدى بشكل مميز بعد مشاركته ونتمنى له الشفاء، صلاح محسن ظهر بشكل جيد في الفترة القليلة والأفضل هو الذي سيكون مستمرًا».